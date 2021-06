Viñales fa 13 ad Assen! Pole position da record, Quartaro completa la doppietta Yamaha: Rossi delude

Un dominio annunciato nelle libere, confermato senza appello al termine delle Qualifiche del GP di Assen. La Yamaha non lascia scampo ai propri rivali in Olanda e monopolizza le prime due posizioni della griglia di partenza, con Maverick Viñales che si prende la tredicesima pole position in MotoGP.

Lo spagnolo ferma il crono sull’1:31.814 che vale il record della pista, migliorando di due decimi quello fatto segnare nel 2019 da Fabio Quartararo. Il Diablo deve accontentarsi della piazza d’onore alle spalle del compagno di squadra, arrendendosi per pochi millesimi. Prima pole in stagione per Viñales, che non partiva davanti a tutti dal GP dell’Emilia-Romagna dell’anno scorso, la 24ª in tutte le classi che gli vale l’aggancio a Loris Capirossi e Sete Gibernau al 17° posto della classifica all-time.

Bagnaia in prima fila

Alle spalle delle due Yamaha si piazza la Ducati di Pecco Bagnaia, capace di tirar fuori il coniglio dal cilindro su una pista che non sorride alla DesmosediciGP. Il pilota italiano precede Nakagami e Zarco, che scatteranno domani dalla seconda fila insieme a Miguel Oliveira. Terza fila per Rins protagonista anche di una caduta in Q2, alle sue spalle Miller e Aleix Espargaro. Solo Dodicesimo Valentino Rossi, che chiude la quarta fila dietro a Joan Mir e Pol Espargaro.

La griglia di partenza del GP di Assen: