Disco ‘arancione’ per l’Olanda, Holes e Schick regalano alla Repubblica Ceca i quarti di Euro 2021

Si delinea il primo quarto di finale di Euro 2021, sarà la Repubblica Ceca l’avversaria della Danimarca il prossimo 3 luglio allo stadio di Baku, in Azerbaijan.

La formazione di Silhavy elimina l’Olanda al termine di una partita perfetta, conclusa sul punteggio di 2-0 grazie alle reti di Holes e Schick (il quarto per lui in questo Europeo) arrivate entrambe nella seconda metà della ripresa. Una vittoria agevolata dal rosso mostrato a De Ligt subito dopo l’intervallo, per un fallo di mano giudicato da ultimo uomo dal direttore di gara. Un traguardo pazzesco quello raggiunto dalla Repubblica Ceca, che si giocherà adesso l’accesso in semifinale contro la Danimarca, in una sfida dove non esistono favoriti.

