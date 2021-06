Esordio amaro per Musetti a Wimbledon, Hurkacz si impone in tre set e stacca il pass per il 2° turno

Lorenzo Musetti esce subito di scena al primo turno di Wimbledon, cedendo nettamente al polacco Hurkacz al termine di un match mai in discussione. L’azzurro non riesce a tenere testa al proprio avversario, che si impone dopo meno di due ore di gioco con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-1 e stacca così il pass per il secondo turno dove affronterà il vincente della sfida tra Ruusuvuori e Giron.

Fuori anche Jasmine Paolini

Oltre a Lorenzo Musetti, anche Jasmine Paolini saluta Wimbledon al primo turno. La tennista italiana si arrende alla tedesca Petkovic in due set, cedendo con il punteggio di 6-4, 6-3 dopo poco più di un’ora di gioco. La giocatrice teutonica accede dunque al secondo turno dove sfiderà la Krejcikova.