Belli e Locatelli, tris d’autore alla Svizzera e pass per gli ottavi in tasca: l’Italia di Mancini fa davvero paura

Percorso netto. Due vittorie, sei punti e pass per gli ottavi di finale già in tasca.

L’Italia di Roberto Mancini continua a stupire a Euro 2021, annientando anche la Svizzera e piazzando entrambi i piedi tra le migliori 16 del torneo, in attesa di capire se da prima o seconda classificata. Un’altra partita perfetta per gli azzurri, impreziosita dal sigillo di Immobile e dai due gol firmati da Manuel Locatelli, diventato nella notte dell’Olimpico il terzo giocatore capace di segnare una doppietta con l’Italia agli Europei dopo Casiraghi nel 1996 e Balotelli nel 2012. Due gol magnifici per costruzione ed esecuzione, fondamentali per mettere in discesa una partita complicata, chiusa nel finale dall’acuto di Immobile che bissa il gol rifilato alla Turchia.

Svizzera annientata

Un tris senza appello, che conferma la forza di un’Italia che può certamente ambire a risultati esaltanti, giocandosela alla pari con le nazionali più forti di questo Euro 2021. I numeri degli azzurri confermano questa tesi, basti pensare infatti che la squadra di Mancini ha vinto le ultime 10 partite consecutive e ha una serie aperta di 29 risultati utili di fila. Come se non bastasse, avendo vinto tutte le ultime dieci gare consecutive senza subire gol, sono 31 le reti di di fila che l’Italia ha segnato senza subirne. Statistiche che dimostrano non solo la solidità difensiva degli azzurri, ma anche la spiccata propensione per il gol. Adesso resta l’ultimo ostacolo da superare, basterà non perdere con il Galles per chiudere al comando del Gruppo A, guadagnandosi così la seconda del girone C che comprende Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord.