EuroBasket Women 2021, pessima Italia negli ottavi: la Svezia distrugge le azzurre e vola ai quarti

Un pomeriggio terrificante per l’Italia all’EuroBasket Women 2021, le azzurre guidate dal ct Lardo perdono nettamente la sfida degli ottavi di finale contro la Svezia, salutando la competizione e dicendo addio anche alla qualificazione ai prossimi Mondiali. Una prestazione davvero pessima quelle delle azzurre, poco precise soprattutto da fuori area come dimostra l’orribile 2/21 da tre punti.

Zandalasini unica a salvarsi

L’unica a salvarsi è Cecilia Zandalasini con i suoi 19 punti, quasi la metà dell’intero bottino azzurro, schiantate con il punteggio di 46-64 da una Svezia trascinata dai 22 punti di Frida Eldebrink. Serata dunque amara per l’Italia e per il basket femminile, costretto a incassare una pesantissima sconfitta che cancella non solo i quarti dell’EuroBasket Women 2021, ma anche la partecipazione ai prossimi Mondiali.