EuroBasket Women 2021, l’Italia suda ma stende la Grecia: azzurre allo spareggio per un posto nei quarti

L’Italia vince l’ultima gara del Girone B dell’EuroBasket Women 2021 e chiude al secondo posto il proprio raggruppamento, rimanendo in cors per un posto nei quarti di finale. Le azzurre sudano le proverbiali sette camicie contro le elleniche ma riescono a portare a casa il successo, imponendosi con il risultato di 77-67 al termine di una partita tirata ed equilibrata. Buona la partita di Penna condita da 13 punti, mentre Zandalasini ne mette a referto 11 con 6 assist. Adesso l’Italia se la vedrà lunedì con la terza classificata del gruppo A, che uscirà tra Spagna e Svezia: in palio un posto ai quarti di finale.

Italia-Grecia 77-67, il tabellino Italia: Keys 4, Romeo 9, Bestagno 9, Carangelo 9, Zandalasini 11, Pan 7, De Pretto n.e., Andrè 8, Cinili 3, Attura 4, Cubaj, Penna 13. All.: Lardo