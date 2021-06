Brutta ma vincente, l’Italia soffre con l’Austria ma centra i quarti di Euro 2021

L’Italia conquista i quarti di finale di Euro 2021, lo fa sudando le proverbiali sette camicie contro un’Austria riuscita a imbrigliare gli azzurri nel mitico Wembley.

Più di 120 minuti di battaglia in cui la Nazionale di Mancini riesce a imporsi 2-1 a fatica, sfruttando al meglio i sigilli di Chiesa e Pessina nel primo tempo supplementare, prima di subire il gol di Kalajdzic che infiamma i minuti finali. Un successo voluto e conquistato con le unghie e con i denti dall’Italia, pur giocando forse la peggiore partita di questo Europeo. Il 2-1 però premia gli azzurri, che adesso affronteranno venerdì a Monaco la vincente del match tra Belgio e Portogallo.

Sofferenza e agonia

Una prestazione tutt’altro che esaltante quella dell’Italia, trovatasi di fronte un’Austria cinica e quadrata soprattutto in fase difensiva. Pochissime le occasioni concesse agli azzurri, lenti e compassati negli ultimi 20 metri di campo. Un equilibrio che la Nazionale di Mancini spezza solo nel primo tempo supplementare, piazzando un uno-due mortifero con Chiesa e Pessina, entrambi entrati dalla panchina. Il sigillo di Kalajdzic nel secondo tempo supplementare serve solo a interrompere l’imbattibilità dell’Italia a 1169 minuti, quanto basta comunque per battere il precedente record di Dino Zoff. Per gli azzurri è la dodicesima vittoria consecutiva e il 31° risultato utile consecutivo (26 vittorie e 5 pareggi), superato anche in questo caso il primato della Nazionale di Vittorio Pozzo, centrato tra il 1935 e il 1939. Numeri importanti in vista del quarto di finale di Euro 2021, dove servirà certamente qualcosa in più per avere la meglio sulla vincente del match tra Belgio e Portogallo.