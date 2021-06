Max Verstappen cala il poker, vittoria d’autorità in Stiria: umiliato Lewis Hamilton

Inarrestabile Max Verstappen, inarrestabile Red Bull. Il pilota olandese si impone nel GP di Stiria e centra la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Le Castellet, la quarta in questa splendida stagione, che conferma la crescita esponenziale non solo della scuderia di Milton Keynes ma anche del proprio campione.

Un dominio assoluto quello della Red Bull in Austria, dove la Mercedes alza bandiera bianca al cospetto di un Max Verstappen imprendibile dalla partenza fino al traguardo. L’olandese chiude con oltre 38 secondi di vantaggio sul proprio rivale, fermatosi nel penultimo giro per prendersi il punto del giro veloce, una piccola consolazione in una giornata piuttosto negativa. Terzo posto invece per Valtteri Bottas, che riesce a tenersi il podio nonostante l’attacco di Sergio Perez, costretto ad accontentarsi del quarto posto.

Bene le Ferrari

Giornata piena di alti e bassi per la Ferrari, che riesce a piazzare le proprie monoposto al sesto e settimo posto, con Carlos Sainz davanti a Charles Leclerc. Le ‘Rosse’ chiudono dietro alla McLaren di Lando Norris, ma possono sorridere per gli ostacoli superati nel corso del GP di Stiria. Bravo il monegasco a risalire la china dopo il contatto con Gasly in avvio, costatogli l’ultima posizione alla fine del primo giro. Splendida la rimonta di Leclerc, riuscito a conquistare alla fine un bottino di punti fondamentale per i Costruttori. Bene infine anche Tsunoda che chiude la top-ten, piazzandosi alle spalle di Stroll e Alonso.