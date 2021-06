Pazzesca Camila Giorgi all’esordio nel torneo WTA di Eastbourne, la top-ten Pliskova ribaltata in tre set

Splendido esordio per Camila Giorgi al torneo WTA di Eastbourne, la tennista azzurra supera in tre set niente meno che Karolina Pliskova, togliendosi la soddisfazione di eliminare una top-ten del ranking, due volte vincitrice sull’erba inglese.

Successo sudato ma strameritato per la giocatrice italiana, che va sotto di un set in avvio per poi ribaltare completamente la situazione, portando a casa un successo esaltante che vale il pass per il secondo turno. Una prestazione monstre quella di Camila Giorgi, che si impone con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di partita. Nel prossimo turno, l’azzurra se la vedrà con la vincente del match tra Rogers e Bertens, con quest’ultima largamente favorita sulla rivale.