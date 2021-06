Notte fonda per l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna vola sul 3-0 e ‘vede’ lo Scudetto: dominio totale in Gara-3

Notte fonda per l’Olimpia Milano nella Finale Scudetto di Serie A di basket, la Virtus Bologna vince anche davanti a propri tifosi e si porta sul 3-0 in questa serie che sembra ormai segnata. Successo pesantissimo per la squadra di Djordjevic, che si guadagna il primo match-point per il titolo italiano dominando anche Gara-3, chiusa con il punteggio di 76-58 al termine di una partita pressoché perfetta.

La gara

Primi due quarti chiusi con il minimo vantaggio per la Virtus Bologna, che subito dopo l’intervallo lungo si fa riacciuffare dall’Olimpia Milano, prima dell’ultimo decisivo quarto dominato dai padroni di casa. Un finale di match assurdo quello degli emiliani, che annientano letteralmente gli avversari e si portano sul 3-0 in questa serie che, in Gara-4, potrebbe già assegnare lo Scudetto.