Federica Pellegrini show al Trofeo Settecolli 2021: la Divina domina in scioltezza i ‘suoi’ 200 stile libero

Federica Pellegrini non sbaglia nei 200 stile libero al Trofeo Settecolli 2021, la Divina si impone in maniera netta nella sua gara preferita, lasciando le briciole alle sue avversarie.

Una prestazione convincente quella della nuotatrice veneta, che chiude con il crono di 1:56.23 che regala tanti sorrisi in vista delle Olimpiadi Tokyo, dove Federica Pellegrini andrà a caccia di una medaglia per chiudere alla grande la sua splendida carriera. Seconda la tedesca Kullmann, ma la piazza d’onore assoluta se la prende Anna Maria Mascolo. Bene anche alla sedicenne Vetrano, quarta e terza delle italiane.

Le parole di Federica Pellegrini

Queste le sensazioni di Federica Pellegrini ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “questi sono stati i 200 sl al Settecolli che ho fatto più facilmente, perché di solito sono sempre stato più combattivi. E’ mancata la bagarre, ma sono contenta per il tempo che è arrivato. Siamo in linea con il tanto lavoro che stiamo facendo. Il murale all’Aniene? E’ stato un momento emozionante, non me l’aspettavo. E’ stata una bellissima giornata. Mi è piaciuto il fatto che non mi si vede in faccia, dunque tutti possono rivedersi in quell’immagine. L’Olimpiade? Adesso non ci penso perché mi manca l’ultimo step in altura, poi scenderemo e partiremo subito. Ce la sto mettendo tutta, poi è logico che bisognerà vedere come andrà lì“.