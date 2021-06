Ritorno sull’erba deludente per Federer, King Roger fuori agli ottavi ad Halle: Auger-Aliassime si impone in 2 set

Roger Federer stecca il primo torneo sull’erba di questa stagione, uscendo agli ottavi di finale del torneo ATP di Halle al cospetto di Felix Auger-Aliassime.

Una prestazione deludente quella di King Roger, che parte tutto sommato con il piede giusto vincendo il primo set, per poi subire la rimonta del suo giovane avversario canadese. Non proprio il modo migliore per Federer di prepararsi allo Slam di Wimbledon, da sempre considerato il suo giardino di casa nel corso della carriera. La sconfitta subita contro Auger-Aliassime, arrivata con il punteggio di 4-6/6-3/6-2 in poco meno di due ore, fa scattare un campanello d’allarme di cui Federer non potrà non tenere conto nelle prossime settimane.