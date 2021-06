Colpo di scena ai campionati italiani a crono, Filippo Ganna giù dal podio: il titolo va a… suo cognato

Tutti si aspettavano una vittoria schiacciante di Filippo Ganna ai campionati italiani a crono di ciclismo in programma a Faenza, invece l’attuale campione del mondo in carica non è riuscito nemmeno a salire sul podio.

Il titolo se lo è preso in maniera inaspettata Matteo Sobrero, riuscito a percorrere i 45,7 chilometri in programma in 58’40”, tenendo una velocità media di 46,7 km/h. Un successo, quello del piemontese dell’Astana, che ha comunque mantenuto il titolo in casa Ganna, dal momento che Sobrero è il cognato di Filippo essendo fidanzato con la sorella Carlotta. Sul podio infine son saliti anche Edoardo Affini (Jumbo-Visma), secondo a 26 secondi dal vincitore, e Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step).