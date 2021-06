Murray senza scampo al Queen’s, Berrettini lo annienta in un’ora e mezza: il n°1 azzurro ai quarti di finale

Matteo Berrettini stacca il pass per i quarti di finale del Queen’s, superando senza problemi un Andy Murray lontanissimo dalla sua migliore condizione.

Il numero uno azzurro infatti ci mette poco meno di un’ora e mezza a liquidare il britannico, imponendosi con un doppio 6-3 che gli permette di avanzare in tabellone e sfidare Daniel Evans per un posto in semifinale. Partita dominata dall’inizio alla fine da parte di Matteo Berrettini che, salvo qualche difficoltà nelle palle di rimbalzo, riesce a gestire il ritmo e portare a casa un successo importante e prestigioso contro un avversario come Andy Murray, comunque distante dal giocatore che tutti abbiamo ammirato.