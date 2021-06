L’Italia di Mancini stesa dall’Under 20, gli azzurrini di Bollini si prendono l’amichevole di Coverciano

Ieri la vittoria nell’amichevole contro la Repubblica Ceca, oggi la sconfitta a Coverciano contro l’Under 20.

L’Italia di Roberto Mancini non riesce ad avere la meglio sugli azzurrini di Bollini, capaci di imporsi con il risultato di 1-0 grazie alla rete di Cangiano, arrivata al decimo minuto del primo tempo. Due i tempi da venti minuti disputati tra l’Italia del ct Mancini e l’Under 20, una sfida a cui non hanno preso parte i giocatori impegnati ieri sera a Bologna. Pellegrini e Bernardeschi i più pericolosi per la Nazionale maggiore, costretta però ad arrendersi alla verve degli azzurrini di Bollini.

Il tabellino

MARCATORI: Cangiano (U) al 10’ pt

ITALIA PT (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Cristante, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. All: Mancini

ITALIA U.20 PT (4-3-3): Sirigu; Bouah, Toloi, Dalle Mura, Udogie: Da Riva, Portanova, Caligara; Cangiano, Esposito, Raspadori. All: Bollini

ITALIA ST (4-3-3): Sirigu; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Bastoni; Pessina, Cristante, Pellegrini; Raspadori, Belotti, Bernardeschi. All: Mancini