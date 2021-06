Francesca Fangio show al Settecolli, vittoria e record italiano nei 200 rana: il pass per Tokyo è realtà!

Un’altra azzurra si mette in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo, si tratta di Francesca Fangio che vince i 200 rana con il nuovo record italiano, strappato dalle mani di Ilaria Scarcella che lo deteneva dai Mondiali del 2009.

Una prestazione perfetta quella della livornese, che non lascia scampo alle più quotate rivali e si guadagna così la qualificazione per la rassegna olimpica in questo esaltante Settecolli. Niente da fare per la belga Lecluyse, costretta ad accontentarsi del secondo posto davanti alla svizzera Mamie e a Martina Carraro, fuori dal podio dei 200 rana. Non brilla nemmeno Arianna Castiglioni, nonostante l’ottimo tempo fatto segnare venerdì sui 100.