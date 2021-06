Arianna Castiglioni sfreccia nei 100 rana femminili: vittoria e record italiano davanti a Pilato e Carraro

Arianna Castiglioni spiazza tutti nella finale dei 100 metri rana femminili al Trofeo Settecolli 2021, l’azzurra si toglie la soddisfazione non solo di battere Benedetta Pilato e Martina Carraro, ma anche di centrare il nuovo record italiano in 1:05.67.

Una soddisfazione enorme per Arianna Castiglioni, che paradossalmente non ha in tasca il pass per le Olimpiadi di Tokyo, dove parteciperà probabilmente solo alla staffetta. Tempo importante anche per Benedetta Pilato, che si ferma a 17 centesimi dalla vincitrice, piazzando un ottimo 1:05.84. che vale il record italiano cadetti e juniores. Terzo posto infine per Martina Carraro, che vede cadere il suo precedente record italiano.