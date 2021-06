Italia e Galles a braccetto agli ottavi di finale di Euro 2021: risultati e classifica finale del Gruppo A

Cala il sipario sul Gruppo A di Euro 2021, l’Italia chiude al comando con tre vittorie su tre partite disputate, superando di misura il Galles con un gol di Matteo Pessina arrivato nel corso del primo tempo.

Una sconfitta che non brucia per i gallesi, anche loro promossi agli ottavi di finale grazie alla differenza reti. Bale e compagni infatti chiudono a 4 punti insieme alla Svizzera, a cui però non basta il 3-1 rifilato alla Turchia per strappare un pass per le migliori 16. Per gli elvetici c’è ancora la possibilità di qualificarsi come una delle quattro migliori terze, ma bisognerà attendere l’esito degli altri gironi.

Risultati e classifica del Gruppo A:



Italia-Galles 1-0

Svizzera-Turchia 3-1

Italia 9*

Galles 4* (+1 differenza reti)

Svizzera 4 (-1 differenza reti)

Turchia 0