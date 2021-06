Hamilton beffa Verstappen nelle FP3 del GP di Stiria, AlphaTauri on fire in Austria: Leclerc risale con la Ferrari

Lewis Hamilton si avvicina come meglio non potrebbe alle Qualifiche del GP di Stiria, centrando il miglior tempo nelle FP3 al termine di una lotta serrata con Max Verstappen. Il campione del mondo ferma il crono sull’1:04.369 e si piazza davanti a tutti, precedendo proprio l’olandese della Red Bull di poco più di due decimi.

Una sfida che si ripeterà anche nel pomeriggio, quando in palio ci sarà la pole position. Valtteri Bottas precede Sergio Perez nella lotta tra numeri 2, mentre le due AlphaTauri confermano l’ottimo feeling con il Red Bull Ring piazzandosi in quinta e sesta posizione con Tsunoda davanti a Gasly. Settimo tempo per Charles Leclerc, che chiude davanti ad Alonso e alle due Aston Martin di Stroll e Vettel. Indietro infine Carlos Sainz, che non va oltre il tredicesimo posto.

I risultati delle FP3 del GP di Stiria: