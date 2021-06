Bagarre e sorprese nelle FP3 del GP di Germania, Quartararo fa la voce grossa: quanti big costretti alla Q1!

Spettacolo ed emozioni nella terza sessione di prove libere del GP di Germania, quella che assegna i pass per la Q2 delle Qualifiche. Ritmi altissimi e tempi sorprendenti al Sachsenring, dove il più veloce è Fabio Quartararo con la sua Yamaha. Il francese ferma il crono sull’1:20.348 e mette tutti in fila alle sue spalle, precedendo la Ducati di Jack Miller di soli 56 millesimi. Buono il terzo tempo di Zarco con la Pramac, così come è ottima la prestazione di Miguel Oliveira che si conferma solidissimo dopo il primo tempo ottenuto nelle FP2 di ieri.

Tanti big in Q1

Aleix Espargaro piazza la sua Aprilia al quinto posto, davanti ad un super Jorge Martin. Nakagami precede l’altra Ducati di Bagnaia, mentre i fratelli Marquez (Marc davanti ad Alex) completano la top-ten e di conseguenza i piloti qualificati per la Q2 delle Qualifiche del GP di Germania. Tanti i big che invece dovranno passare dalla Q1, a partire dal campione del mondo Joan Mir e da Franco Morbidelli, che si giocheranno i due posti disponibili con Maverick Viñales, Alex Rins e Valentino Rossi, quest’ultimo solo sedicesimo al termine delle FP3.

I risultati delle FP3 del GP di Germania: