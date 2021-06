Marc Marquez detta legge nelle FP1 del GP di Germania, le Ducati inseguono: Valentino Rossi disastroso

Marc Marquez conferma il suo feeling con il Sachsenring e chiude al primo posto la prima sessione di prove libere del GP di Germania, il pilota della Honda ferma il crono sull’1:21.660 e precede di poco meno di due decimi il francese Quartararo.

Ottimo avvio per l’8 volte campione del mondo, che inizia come meglio non potrebbe questo atteso week-end sul circuito tedesco, dove ha vinto in nove occasioni. Terza posizione per Takaaki Nakagami, che si piazza davanti ai due fratelli Espargaro, con Pol a precedere Aleix. Jack Miller porta la Ducati al sesto posto, mentre Zarco e Mir si accontentano della settima e dell’ottava posizione. Chiudono la top ten Bagnaia e Oliveira, mentre Valentino Rossi non va oltre il ventesimo posto.

I risultati delle FP1 del GP di Germania