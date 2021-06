Riscatto Viñales nelle FP1 del GP di Assen, brilla la Honda con Espargaro: le Ducati e Valentino Rossi nelle retrovie

Il week-end olandese comincia come meglio non potrebbe per la Yamaha e per Maverick Viñales, il pilota spagnolo fa subito la voce grossa e si prende il miglior tempo nelle FP1 del GP di Assen, fermando il crono sull’1:33.072.

Una prestazione piuttosto convincente che restituisce il sorriso all’iberico, soprattutto dopo l’ultima posizione del Sachsenring. Secondo tempo per la Honda di Pol Espargaro, che si ferma a poco più di un decimo da Viñales, precedendo a sua volta la Suzuki di Rins e la Yamaha di Quartararo.

Bene Savadori, male Rossi

Quinto Nakagami con la LCR, seguito da Johann Zarco che si prende la sesta posizione proprio all’ultimo respiro davanti a Danilo Petrucci. Nono tempo per Marc Marquez, che chiude in mezzo alle due Aprilia di Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori, con quest’ultimo che completa la top-ten davanti alle due Ducati di Miller e Bagnaia. Quindicesimo infine Valentino Rossi, preceduto da Joan Mir e Miguel Oliveira.

I risultati delle FP1 del GP di Assen: