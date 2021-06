Giornata amara per il tennis azzurro, Fabio Fognini fuori al Queen’s: stop per Camila Giorgi a Birmingham

Giornata amara per il tennis italiano, dure sconfitte per Fabio Fognini e Camila Giorgi rispettivamente al Queen’s e al torneo WTA di Birmingham.

Il ligure, tornato sull’erba londinese dopo ben 12 anni, non riesce ad avere la meglio su un Marin Cilic apparso molto più in palla rispetto al proprio avversario. Il croato non lascia scampo all’azzurro, imponendosi in due set con il punteggio di 6-3, 7-6 dopo un’ora e mezza di partita. Un successo che permette a Cilic di accedere ai quarti di finale dove se la vedrà con Alex De Minaur.

Stop per Camila Giorgi

Non solo Fabio Fognini, anche Camila Giorgi si arrende ad una tennista croata nel suo percorso al WTA di Birmingham. L’azzurra si arrende in tre set a Donna Vekic, capace di ribaltare l’iniziale svantaggio e a chiudere la contesa con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-4 dopo quasi due ore e mezza di battaglia. Nonostante l’ottimo avvio di partita, Camila Giorgi non riesce a tenere alto il ritmo del proprio gioco e, dal secondo set in poi, cede alla propria avversaria uscendo così dal torneo.