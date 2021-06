Sono tre le squadre qualificate agli ottavi nel Gruppo D, completatosi questa sera con le ultime due gare in calendario.

Oltre a Inghilterra e Repubblica Ceca, già sicure del pass per il turno successivo già prima di scendere in campo, anche la Croazia entra tra le migliori sedici di Euro 2021 battendo 3-1 la Scozia. Perisic e compagni avanzano da seconda del raggruppamento alle spalle dell’Inghilterra, sfruttando il maggior numero di gol segnati rispetto alla Repubblica Ceca, costretta a passare come terza nonostante la stessa differenza reti della Croazia.

Risultati e classifica del Gruppo D:



Croazia-Scozia 3-1

Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1

Inghilterra 7*

Croazia 4*

Repubblica Ceca 4*

Scozia 1