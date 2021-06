Svezia e Spagna agli ottavi, serata amara per la Polonia: risultati e classifica finale del Gruppo E

Ancora un pomeriggio di spettacolo agli Europei di calcio 2021! Oggi finisce la fase a gironi e si andrà così a definire il quadro degli ottavi di finale. In attesa della partitissima tra Portogallo e Francia, nella quale i campioni d’Europa in carica sfideranno i campioni del mondo, non è mancato il divertimento in campo.

La Spagna, nonostante un rigore sbagliato di Morata, ha infatti portato a casa una fantastica vittoria contro la Slovacchia per ben 5-0. La Spagna, dunque, si assicura il pass per gli ottavi, da seconda classificata nel girone. Serata amara per la Polonia che ha ceduto alla Svezia per 3-2. E’ quest’ultima, dunque, ad accedere agli ottavi di finale della competizione continentale da prima classificata del Girone E. A casa Polonia e Slovacchia: quest’ulima non riesce ad accedere da terza agli ottavi di finale a causa della differenza reti, passa il turno quindi l’Ucraina.

Risultati e classifica del Gruppo E:



Slovacchia-Spagna 0-5

Svezia-Polonia 3-2

Svezia 7

Spagna 5

Slovacchia 3

Polonia 1