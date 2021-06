Doppietta Yamaha nelle FP4 del GP di Catalogna, Quartararo al comando: prova consistente per Rossi

Fabio Quartararo si prepara come meglio non potrebbe alle Qualifiche del GP di Catalogna, il pilota francese chiude al comando le FP4 e lancia un messaggio ai propri rivali, confermando la crescita esponenziale della Yamaha tra ieri e oggi.

Alle spalle del Diablo si piazza il compagno di squadra Maverick Viñales, che completa così la doppietta di M1 in testa alla classifica. Miguel Oliveira regala il terzo posto alla KTM, precedendo la Pramac di Zarco e la Suzuki di Joan Mir. Sesta posizione invece per Marc Marquez davanti ad un consistente Valentino Rossi, mentre Pol Espargaro si deve accontentare dell’ottavo tempo. Jack Miller e Takaaki Nakagami completano la top-ten, di cui non fa parte Bagnaia che si piazza undicesimo.