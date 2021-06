Sorpresa Gasly nelle FP3 in Azerbaijan, le Ferrari brillano ma Hamilton le beffa: Verstappen a muro

Tante sorprese nelle FP3 del GP d’Azerbaijan, anticamera delle Qualifiche che si terranno tra poche ore sul circuito di Baku. Davanti a tutti c’è l’AlphaTauri di Pierre Gasly, che sfrutta al massimo il motore Honda e mette tutti in fila in questa calda mattinata azera, precedendo la Red Bull di Sergio Perez.

Terzo tempo invece per Lewis Hamilton, bravo a sfruttare in rettilineo la scia del messicano per guadagnare posizioni in classifica. Alle spalle del campione del mondo ci sono le due Ferrari di Leclerc e Sainz, staccate di oltre mezzo secondo da Gasly. Sesto Norris davanti ad Alonso e Tsunoda, mentre Ocon e Ricciardo completano la top-ten. Notte fonda per Bottas che chiude 13° dietro le due Aston Martin di Vettel e Stroll, mentre Verstappen si spalma contro il muro e non va oltre il 15° tempo.