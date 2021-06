Ahi Alvaro, questa non ci voleva! Rigore sbagliato e sui social diventa virale un video: “Morata lascia il campo e la Spagna segna”

Giornata soddisfaccente per la Spagna agli Europei di calcio 2021: la squadra iberica ha staccato il pass per gli ottabi di finale della rassegna continentale da seconda nel girone dopo la vittoria di oggi sulla Slovacchia per 5-0.

Giornata non troppo soddisfacente invece per Alvaro Morata, che ancora una volta viene criticato dai tifosi spagnoli dopo aver sbagliato un errore all’11’ del match di questo pomeriggio.

Il calciatore della Juventus si è visto parare il suo calcio di rigore dal portiere avversario e nulla ha potuto poi per riscattarsi dall’errore commesso. Grazie ad un autogol e alle reti di Laporte e Sarabia, la Spagna si è portata in netto vantaggio nella sfida contro la Slovacchia, ma è quanto accaduto dopo la sostituzione di Morata a far diventare virale un video sui social.

Il calciatore spagnolo è uscito dal campo al 66′, lasciando il posto a Torres: nel video in questione si vede Morata uscire dal campo da gioco e recarsi negli spogliatoi, certo ormai della vittoria della sua Spagna e, pochi secondi dopo la sua squadra segnare il quarto gol.

E’ stato proprio Torres, il sostituto di Morata, a segnare al 67′, appena dopo l’uscita del calciatore bianconero. Un video che gli spagnoli stanno condividendo molto sul web, senza frenare, quindi, le critiche e la bufera nata attorno a Morata in questi Europei di calcio 2021.

Morata mi fa tenerezza, non ne azzecca una. Rigore sbagliato dopo 11 minuti #EURO2020 #slovacchiaspagna pic.twitter.com/5RTcZQkrFD — Il sopracciglio di Ancelotti (@AncelottiIl) June 23, 2021