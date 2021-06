Gentleman Sainz, si ‘sdoppia’ da Hamilton non prima di aver avvertito la Mercedes: il retroscena

Carlos Sainz ha chiesto alla Ferrari il via libera per poter superare Lewis Hamilton durante il GP di Stiria, così da sdoppiarsi e tentare l’assalto alla quarta posizione di Lando Norris.

Una richiesta insolita quella dello spagnolo, che ha invitato il proprio muretto a mettersi in contatto con la Mercedes per avvertirli della propria volontà di sorpassare Hamilton. Un gesto da vero gentleman, rivelato nel post-gara: “non volevo fare niente di stupido, non volevo rovinare la mia gara e al tempo stesso non volevo rovinare neanche la corsa al titolo di Lewis. Però mi stavo accorgendo che sarebbe diventato sempre più difficile prendere Lando se gli fossi rimasto dietro. Quindi, insieme al team, abbiamo trovato il modo per parlare con la Mercedes. Mi sono sdoppiato con il DRS e ho potuto riprendere l’inseguimento a Norris anche se, dopo aver passato 15 giri alle spalle di Lewis, avevo rovinato le gomme anteriori e c’era poco tempo per recuperare“.

Il team radio

Questo lo scambio di battute tra Sainz e il suo ingegnere di pista durante il GP di Stiria:

Sainz: “potete parlare alla Mercedes e dire che mi sdoppierò? Grazie”.

Muretto Ferrari: “adesso puoi provare a sdoppiarti” il via libera di Adami dopo il colloquio con Mercedes.

Sainz: “devo un favore a Lewis, grazie ragazzi” conclude lo spagnolo dopo aver superato Hamilton alla Schlossgold.