Quartararo domina il warm up del Gp di Germania: il poleman Zarco fuori dalla top-15

I piloti della MotoGP sono tornati in pista questa mattina per il warm up della domenica, sul circuito del Sachsenring. A poche ore dal Gp di Germania, il più veloce in pista è un ottimo Fabio Quartararo, seguito da Pol Espargaro e Nakagami. Morbidelli è il secondo miglior pilota Yamaha, al quinto posto, seguito da Maverick Vinales. Settimo invece Pecco Bagnaia, mentre Valentino Rossi è appena fuori dalla top 10. Ottavo tempo per Marc Marquez, mentre il poleman Johann Zarco chiude la sua sessione al 16° posto.