Quartararo a petto nudo durante il GP di Catalogna, Stoner lo distrugge: “andava subito squalificato”

Cerniera già, petto nudo e tuta completamente aperta. Fabio Quartararo si è ritrovato in condizioni estreme negli ultimi giri del GP di Catalogna, dovendo fare i conti con una situazione pericolosa gestita in maniera esemplare. Attimi di preoccupazione e di ansia per il Diablo, considerando i 340 km/h raggiunti sul rettilineo con la zip abbassata e il vento a fare da attrito. Quartararo è riuscito comunque a chiudere al terzo posto, prima di essere retrocesso in quarta piazza per aver tagliato curva 1 e 2.

LEGGI ANCHE: Quartararo a petto nudo in gara al Montmelò: fastidioso inconveniente per Fabio in pista [VIDEO]

L’accusa di Stoner

Quanto visto in pista non è affatto piaciuto a Casey Stoner, il due volte campione del mondo infatti ha scritto sui social un post durissimo nei confronti di Quartararo: “che sia stato o meno Quartararo ad aver abbassato la cerniera di proposito, credo che avrebbe dovuto ricevere una bandiera nera. A questo livello non si può essere autorizzati a correre ad oltre 350 km orari con la tuta aperta”. Il francese ha invece chiuso la corsa, chiudendo al terzo posto prima di essere retrocesso di una posizione.