Quartararo a petto nudo in gara al Montmelò: fastidioso inconveniente per Fabio in pista [VIDEO]

Domenica complicata per Fabio Quartararo al Montmelò. Il francese della Yamaha, partito dalla pole position, ha dovuto fare i conti con un imprevisto fastidioso proprio nel momento clou della sua gara.

Quartararo, mentre andava all’inseguimento di Oliveira, vincitore del Gp di Catalogna, nel tentativo di prendersi una nuova ed importantissima vittoria, ha dovuto fare i conti con un problema con la cerniera della sua tuta. Nel tentativo di sistemarla e risollevarla, il francese della Yamaha ha perso la protezione che i piloti indossano sul torace, all’interno della tuta.

Quartararo non è più riuscito a chiudere la tuta e ha dovuto concludere quindi la sua gara a petto nudo. Il francese ha cercato di nascondersi, tenendo il busto sempre basso, attaccato alla sua moto, ma inevitabilmente è stato rallentato dal suo problema e ha chiuso la gara al terzo posto.

Una penalizzazione lo ha fatto scivolare appena fuori dal podio.

I like fabio quartararo, but shouldn’t he got black flag?? That’s dangerous istg, not just for him but for others riders as well 🧐 pic.twitter.com/BMTBrzQ1ar

— F. (@_haru1001) June 6, 2021