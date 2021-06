Quanto guadagnerebbero i piloti di Formula 1 se i loro post social fossero sponsorizzati? Cifre stellari per Hamilton

La stagione 2021 di Formula 1 sta regalando spettacolo puro tra colpi di scena, sorprese, battaglie ed errori. I campioni delle 4 ruote, grazie alle loro imprese in pista, ma grazie anche al successo di Netflix “Drive to Survive”, la popolarità dei piloti sta crescendo sempre più, anche tra le persone che non sono appassionate di motori.

I piloti hanno dunque boom di follower sui social: secondo Social Blade, il leader del campionato Max Verstappen è aumentato di 282.870 follower negli ultimi 30 giorni. Ciò ha ispirato gli esperti sportivi di GamblingDeals.com a indagare sul pilota di F1 più popolare su Instagram e che potenzialmente guadagna di più se i suoi post sono sponsorizzati.

La classifica dei piloti di Formula 1 più seguiti sui social e il compenso in denaro per ogni post nel caso in cui fosse sponsorizzato

1. Lewis Hamilton, con 22.400.000 follower: 70,112 dollari a post

2. Charles Leclerc con 4.700.00 follower: 14.711 dollari a post

2. Daniel Ricciardo con 4.700.000 follower: 14,711 dollari a post

3. Max Verstappen con 4.600.000 follower: 14,398 dollari a post

4. Fernando Alonso con 3.200.000 follower: 10,016 dollari a post

5. Lando Norris con 3.100.000 follower: 9,703 dollari a post

6. Carlos Sainz con 2.700.000 follower: 8,451 dollari a post

7. Kimi Raikkonen con 2.300.000 follower: 7,199 dollari a post

8. Valtteri Bottas con 2.100.000 follower: 6,573 dollari a post

9. Sergio Perez con 1.900.000 follower: 5,947 dollari a post

10. Pierre Gasly con 1.800.000 follower: 5,634 dollari a post

Al primo posto, e potenzialmente a guadagnare di più se i suoi post fossero sponsorizzati, c’è il pilota della Mercedes Lewis Hamilton. Con il maggior numero di follower tra tutti i piloti a oltre 22 milioni, Hamilton potrebbe potenzialmente guadagnare 70.112 dollari per post sponsorizzato.

Al secondo posto ci sono il pilota della Ferrari Charles Leclerc e il pilota della McLaren Daniel Ricciardo, entrambi con poco più di 4.700.000 follower e guadagni stimati per post sponsorizzato di 14.711 dollari.

Subito dietro e al terzo posto c’è il leader del campionato e pilota della Red Bull Max Verstappen, con 4.600.000 follower e potenziali guadagni su Instagram di 14.398 dollari.

Anche i piloti fuori dalla top ten, però, guadagnerebbero bei gruzzoletti per ogni post pubblicato.

11. George Russell con 1.700.00 follower: 5.321 dollari a post

11. Mick Schumacher con 1.700.00 follower: 5321 dollari a post

12. Esteban Ocon con 906.000 follower: 2.836 dollari a post

13. Antonio Giovinazzi con 590.000 follower: 1.847 dollari a post

14. Lance Stroll con 519.000 follower: 1.624 dollari a post

15. Yuki Tsunoda con 472.000 follower: 1.477 dollari a post

Metodologia

GamblingDeals.com ha raccolto un elenco degli attuali piloti di Formula 1 2021 utilizzando il sito ufficiale della Formula 1. Per calcolare i guadagni potenziali medi stimati per post sponsorizzato, GamblingDeals.com ha utilizzato la formula secondo cui ogni follower vale circa 0,00313 dollari. Questa cifra è stata moltiplicata per il numero di follower per account.