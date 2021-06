Quanto costa l’abbonamento TimVision per vedere la Serie A? Pronto il tariffario per tutti gli abbonati

La nuova stagione di Serie A si avvicina e l’Italia intera si interroga sul modo in cui vedrà le partite di ogni singola giornata, considerando la bagarre per i diritti tv conclusasi solo poche settimane fa.

Come noto, DAZN trasmetterà tutte le 10 partite previste per ogni turno di campionato, di cui 3 in co-esclusiva con Sky. L’intera giornata verrà inoltre trasmessa anche da TimVision, forte dell’accordo di distribuzione in esclusiva con DAZN non solo della Serie A ma anche della Serie B. Il prezzo dell’abbonamento per vedere TimVision non è stato ancora ufficializzato, ma trapelano già le prime indiscrezioni in attesa dell’annuncio previsto per i primi di luglio.

Quanto costa l’abbonamento TimVision?

La possibilità di vedere la Serie A e la Serie B verrà garantita solo aderendo all’offerta Calcio Tim, che avrà un prezzo di lancio uguale a quello di DAZN: ovvero 29,99 euro al mese con la possibilità di garantire ai clienti alcune promozioni lancio a 19,99. Oltre alle partite di Serie A e di Serie B, Tim garantisce anche la visione dei propri contenuti esclusivi e il digitale terrestre. Aggiungendo 5 euro in più si potrà avere accesso alle app di Netflix o Disney+, mentre con 10 euro in più l’abbonato avrà il pacchetto completo (TimVision + Dazn + Netflix + Disney+).

Listino prezzi TimVision: