Quanti soldi ha vinto Vettori dopo la sconfitta con Adesanya? La cifra non lenisce la delusione del fighter italiano

Non è andata come l’Italia sperava, soprattutto come Marvin Vettori avrebbe voluto. Il fighter di Mezzocorona esce sconfitto dal match per il titolo dei pesi medi Ufc, cedendo nettamente a Israel Adesanya che si tiene così la cintura per decisione unanime.

Tutti concordi i tre giudici ad assegnare il successo al nigeriano, capace di tenere sempre in mano il pallino del gioco nel corso dell’intero incontro. Una delusione enorme per Marvin Vettori, arrivato negli States per prendersi quella cintura che lo avrebbe fatto diventare il primo italiano campione del mondo nelle MMA.

Quanti soldi ha vinto Vettori?

Nonostante la sconfitta subita contro Adesanya per decisione unanime, Marvin Vettori può lenire la propria delusione con i soldi intascati per aver combattuto questo match. The Italian Dream, secondo quanto emerso alla vigilia, pare abbia guadagnato 400.000 dollari (circa 329.000 euro), cifra fissa a cui dovrebbe poi aggiungersi un bonus di 30.000 dollari (circa 24.600 euro) per gli sponsor, che farebbe lievitare la cifra a 430.000 dollari (circa 353.600 euro).

Quanti soldi ha vinto Adesanya?

Molti di più invece i soldi messi in tasca da Israel Adesanya, confermatosi campione del mondo dei pesi medi Ufc. Il nigeriano ha guadagnato un milione di dollari come cifra base (circa 822.00 euro), a cui poi dovrebbero aggiungersi una serie di bonus: 100.000 dollari (circa 82.000 euro) per il successo e 40.000 dollari (circa 32.900 euro) per gli sponsor. In totale dunque, il fighter di Lagos pare abbia intascato 1,14 milioni di dollari (circa 936.900 euro). Al momento queste somme non sono state ufficializzate, la comunicazione definitiva è attesa in settimana.