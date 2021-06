Quanti soldi ha vinto Sonego a Eastbourne? La semifinale frutta una bella cifra al tennista azzurro

Lorenzo Sonego continua il proprio percorso nel torneo ATP 250 di Eastbourne, staccando il pass per la semifinale grazie alla vittoria in due set ottenuta contro il kazako Aleksandr Bublik. Un successo importante per il numero 27 del ranking, che adesso se la vedrà con il vincente del match tra Andreas Seppi e il lucky loser Max Purcell, capace di eliminare dal torneo il francese Gael Monfils.

Quanti soldi ha vinto Sonego a Eastbourne

Oltre alla semifinale conquistata nella giornata di oggi, Lorenzo Sonego può anche sorridere per il bel gruzzoletto intascato grazie al raggiungimento del penultimo atto del torneo inglese. Grazie alla vittoria su Bublik l’azzurro ha vinto 27.400 euro, cifra che arriverebbe a 38.485 euro in caso di accesso in finale. Se infine Sonego dovesse vincere il torneo di Eastbourne, a quel punto si metterebbe in tasca 53.680 euro.