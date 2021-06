Pubblicità shock! Filo interdentale usato come trappola per motociclisti: interviene la FMI

Pubblicità del filo interdentale shock! A seguito dell’uscita del nuovo spot di un filo interdentale è nata una pesantissima polemica nel mondo dei motociclisti.

Lo spot in questione mostra due boscaioli usare il filo interdentale per realizzare delle trappole, legandolo in maniera tesa da un albero all’altro, per motociclisti. Una pratica criminale con la quale effettivamente i piloti di enduro hanno spesso a che fare nelle campagne. Una pratica, ovviamente, pericolosissima! Lo spot in questione, dunque, è finito al centro delle polemiche, spingendo addirittura la FMI ad intervenire.

Lo spot

La pubblicità ha qualcosa di macabro sin dai primi momenti! Si tratta di uno spot realizzato da Geldis, marchio di prodotti per l’igiene orale. Due boscaioli zombie usano il filo interdentale per realizzare una trappola per motociclisti, poco dopo nel bosco compare una moto, che si dirige proprio nella direzione della trappola, posizionata ad un’altezza giusta per ‘mozzare teste’. Fortunatamente lo spot non mostra le conseguenze di questa pratica folle e criminale ma conclude precisando “usalo nel modo giusto”.

La nota della FMI