Roland Garros, oggi due italiani in campo: il programma delle partite del 2° turno

Sono ben 7 gli italiani che sono riusciti a staccare il pass per il secondo turno del Roland Garros: non succedeva da ben 66 anni! Gli italiani hanno ben figurato al primo turno dello Slam parigino, con Sonego, Caruso, Giannessi e Travaglia gli unici a non riuscire a staccare il pass per il 2°.

Oggi iniziano i 32esimi di finale del torneo francese, in corso sui campi in terra battuta di Parigi e saranno due gli italiani a scendere in campo: alle 11.00 è il turno di Martina Trevisan, mentre alle 12.30 Fognini sfiderà Fucsovics. In campo oggi anche Zverev, Tsitsipas, Medvedev e Serena Williams

Il programma delle partite di oggi al Roland Garros

Torneo Maschile

11.00 Delbonis-Andujar

11.00 Djere-Kecmanovic

11.00 Zverev-Safiullin

12.30 Davidovich Fokina-Van De Zandschulp

12.30 Fognini-Fucsovics

12.30 Laaksonen-Bautista

12.30 Ruud-Majchrzak

13.30 Khachanov-Nishikori

14.00 Opelka-Munar

14.30 Giron-Pella

14.30 Krajinovic-Isner

14.30 McDonald-Garin

14.30 Tsitsipas-Martinez

16-00 Monteiro-Johnson

17.00 Couacaud-Carreno-Busta

21.00 Paul-Medvedev

Torneo Femminile

11.00 Cristea-Trevisan

11.00 Kasatkina-Bencic

11.00 Siniakova-Kidermetova

11.00 Zidansek-Brengle

12.00 Tan-Vondrousova

13.00 Badosa-Kovinic

13.00 Collins-Kalinina

13.00 Hercog-Garcia

14.30 Azarenka-Tauson

14.30 Fernandez-Keys

16.00 Williams S-Buzarnescu

16.30 Pavlyuchenkova-Tomljanovic

16.30 Rybakina-Hibino

16.30 Sasnovich-Sabalenka