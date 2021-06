Calendario fitto a Wimbledon, sette gli italiani in campo: il programma dei match degli azzurri

Seconda giornata ricca di partite a Wimbledon, un calendario molto fitto quello in programma oggi che prevede, oltre ai match già fissati per martedì, anche la continuazione di quelli interrotti ieri.

Tanti gli azzurri in campo oggi, tra cui anche Fabio Fognini che dovrà completare sul Court 18 la sfida con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, su cui è in vantaggio di due set. Oltre al ligure, scenderanno in campo anche Lorenzo Sonego che debutta contro Pedro Sousa e Lorenzo, Musetti che affronterà il polacco Hubert Hurkacz.

Gli altri match ‘azzurri’

Difficile il match di Salvatore Caruso che se la vedrà con il croato Marin Cilic, mentre Gianluca Mager potrà giocarsi le sue chances al cospetto dell’argentino Juan Ignacio Londero. Debuttano oggi anche le donne azzurre, con Jasmine Paolini che scenderà in campo contro Andrea Petkovic, reduce da zero vittorie in questo 2021. Impegnata oggi anche Martina Trevisan contro Elena Vesnina, tornata a giocare in singolare solo pochi mesi fa. Un’occasione ghiotta per l’azzurra, che ha buone possibilità di staccare il pass per il secondo turno.

Il programma di oggi

F. Fognini ITA vs A. Ramos-Vinolas ESP – Court 18 – 2° match dalle ore 12:00

E. Vesnina RUS vs M. Trevisan ITA – Court 11 – 2° match dalle ore 12:00

H. Hurkacz POL vs L. Musetti ITA – Court 14 – 3° match dalle ore 12:00

A. Petkovic GER vs J. Paolini ITA – Court 16 – 3° match dalle ore 12:00

J. Londero ARG vs G. Mager ITA – Court 17 – 3° match dalle ore 12:00

M. Cilic CRO vs S. Caruso ITA – Court 18 – 4° match dalle ore 12:00

L. Sonego ITA vs P. Sousa POR – Court 6 – 5° match dalle ore 12:00