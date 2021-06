Campionati Italiani Assoluti di atletica, il programma completo dell’evento di Rovereto: si comincia venerdì

Tutto pronto a Rovereto. Nella mattinata di venerdì scattano in Trentino i Campionati Italiani Assoluti, di nuovo allo Stadio Quercia dopo l’edizione del 2014. Tre giornate di competizioni (fino a domenica), oltre milleduecento atleti-gara, oltre duecento società rappresentate per la massima rassegna tricolore che assegna 42 titoli italiani a un mese dalle Olimpiadi di Tokyo (atletica dal 30 luglio all’8 agosto). Nella prima giornata sono in palio i titoli italiani dei 10 km di marcia al maschile e al femminile, sul percorso cittadino di Corso Bettini: partenza degli uomini alle 18, con Francesco Fortunato (Fiamme Gialle), Federico Tontodonati (Aeronautica) e Michele Antonelli (Aeronautica). Donne alle 19 nel Trofeo Anna Rita Sidoti: tra le più attese Nicole Colombi (Carabinieri), Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e Lidia Barcella (Bracco Atletica). All’interno dello stadio, comincia la due giorni tricolore degli specialisti del decathlon e dell’eptathlon, in mattinata, dalle 10.30. Nel pomeriggio, tutte da seguire le batterie dei 400 metri: primo round al maschile per Davide Re (Fiamme Gialle), Edoardo Scotti (Carabinieri) e Vladimir Aceti (Fiamme Gialle), al femminile per Alice Mangione (Esercito), Mariabenedicta Chigbolu (Esercito), Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), Raphaela Lukudo (Esercito), alla ricerca della finale di sabato.

Nel day 2, sabato, si assegnano 22 titoli, domenica gli ultimi 18. Grande attesa per i 100 metri del primatista italiano Marcell Jacobs (Fiamme Oro) che va in pista sabato alle 18.35 per la batteria, con il mirino sulla finale delle ore 20. Sabato pomeriggio anche il salto in lungo con la primatista mondiale U20 indoor Larissa Iapichino (Fiamme Gialle), il peso di Leonardo Fabbri (Aeronautica) con la curiosità per il debutto agli Assoluti dell’italo-americano Nick Ponzio (Athletic Club 96 Alperia), lo sprint al femminile (100 metri) con le quattro staffettiste vincitrici alle World Relays Anna Bongiorni (Carabinieri), Vittoria Fontana (Carabinieri), Gloria Hooper (Carabinieri) e Irene Siragusa (Esercito), i due turni dei 110hs/100hs con Paolo Dal Molin (Fiamme Oro) e Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro), il duello nell’alto tra Alessia Trost (Fiamme Gialle) ed Elena Vallortigara (Carabinieri), il lungo con Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) senza Andrew Howe (Aeronautica) che ha rinunciato oggi pomeriggio, il martello di Sara Fantini (Carabinieri).

Domenica è il giorno dei 200 metri che lanciano Fausto Desalu (Fiamme Gialle) e la sfida tra Dalia Kaddari (Fiamme Oro) e le altre staffettiste azzurre, i 1500 con il possibile confronto tra Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) e Gaia Sabbatini (Fiamme Azzurre, deciderà dopo gli 800 di sabato), i 400 ostacoli con Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle) e Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) chiamati già sabato al primo round, il triplo che propone la rivelazione Emmanuel Ihemeje (Atl. Estrada) e al femminile Dariya Derkach (Aeronautica) a un solo centimetro da Tokyo con il recente 14,31, l’asta con la primatista italiana Roberta Bruni (Carabinieri).

DIRETTA TV E STREAMING – Una sintesi di un’ora e mezza della prima giornata dei Campionati Italiani Assoluti di Rovereto sarà trasmessa venerdì dalle 20.45 su RaiSport+HD. Diretta tv, sempre su RaiSport+HD, sabato e domenica dalle 19 alle 21. Il resto della manifestazione sarà in diretta streaming su www.atletica.tv, venerdì dalle 10.30, sabato dalle 11 e domenica dalle 16.15.