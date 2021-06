Prima giornata dolce-amara per l’Italia a Wimbledon: Sinner subito fuori, Seppi trionfa in rimonta

E’ iniziato oggi lo spettacolo di Wimbledon, il terzo Slam stagionale, che si disputa sui campi in erba inglesi. Un esordio amaro per Jannik Sinner, che ha ceduto a Fucsovics al primo turno del torneo in una giornata caratterizzata dai rinvii a causa della pioggia.

Il giovane azzurro, numero 23 del ranking ATP non è riuscito ad avere la meglio sull’ungherese, numero 48 della classifica maschile mondiale. Una vittoria in rimonta quella di Fucsovics, che ha eliminato Sinner dopo 3 ore e 5 minuti di gioco col punteggio di 57, 6-3, 7-5, 6-3.

Sorride invece Andreas Seppi, che ha trionfato in rimonta contro Sousa. L’azzurro, numero 90 del ranking ATP ha staccato il pass per il 2° turno dello Slam inglese, eliminando il rivale portoghese in 3 ore e 13 minuti di gioco, col punteggio di 4-6, 6-4, 7-5, 6-2.