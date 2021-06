Nel segno della continuità, la Ducati Pramac annuncia i piloti per il Mondiale 2022 di MotoGP e conferma la presenza di Johann Zarco e Jorge Martin anche sulla griglia di partenza della prossima stagione. Niente scossoni dunque nel team satellite della Ducati, che ha deciso di puntare sul francese e sullo spagnolo anche nel 2022, considerando le buone prestazioni ottenute finora da entrambi, nonostante l’infortunio che ha colpito Martin. Tutto già definito dunque in casa Pramac per la prossima stagione, quando Zarco e Martin potranno disporre il delle Desmosedici GP 2022 del Team Factory.

Le reazioni

Felice e soddisfatto il CEO Pramac, Paolo Campinoti: “siamo molto soddisfatti di poter continuare questo ‘progetto’ con Johann e Jorge, due ragazzi con cui ci troviamo molto bene e con i quali stiamo raggiungendo ottimi risultati. Sia noi che Ducati crediamo fermamente nelle loro capacità: non potremmo essere più felici”. Soddisfazione che emerge anche dalle parole di Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse: “Johann e Jorge quest’anno si sono inseriti benissimo nel team Pramac Racing per cui, insieme a Paolo Campinoti e Francesco Guidotti, abbiamo deciso di proseguire con loro per il 2022. Ad entrambi metteremo a disposizione le moto ufficiali anche per la prossima stagione e siamo certi che ci daranno ancora molte soddisfazioni“.