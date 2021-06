Il possibile cammino dell’Italia a Euro 2021: il 1° posto rischia di complicare il tabellone degli azzurri

L’Italia ha già il pass per gli ottavi di finale in tasca, ma conoscerà solo dopo il match contro il Galles quale sarà la propria posizione finale nel Gruppo A. Basterà non perdere contro Bale e compagni per qualificarsi al primo posto, considerando i due punti di vantaggio che gli azzurri possiedono in classifica, ma in caso di sconfitta la Nazionale accederà al turno successivo da seconda.

La possibile avversaria dell’Italia agli ottavi

Nel caso in cui l’Italia dovesse vincere il proprio girone, sfiderebbe a Wembley la seconda del gruppo C, che sarà una tra Austria e Ucraina che si sfideranno nell’ultimo turno della fase a gironi. Al contrario, se gli azzurri dovessero perdere contro il Galles e dunque chiudere al secondo posto il Gruppo A, affronterebbero la seconda del gruppo B che al momento è la Russia, anche se non è escluso un incrocio con Belgio, Finlandia e Danimarca vista la situazione del girone.

La possibile avversaria dell’Italia ai quarti

Nell’eventualità che l’Italia vinca il proprio girone e passi poi gli ottavi di finale, a quel punto gli azzurri troverebbero sul proprio cammino il temibile Gruppo F che racchiude Francia, Germania e Portogallo. La nostra Nazionale infatti rischierebbe di trovare la terza classificata di questo raggruppamento ai quarti di finale e la prima sempre del girone F in semifinale. Nel caso in cui la terza fosse la Germania, l’Italia si troverebbe a giocare a Monaco di Baviera contro i tedeschi padroni di casa. Lanciarsi in questi calcoli è ancora piuttosto prematuro, ma nel caso in cui tutte le caselle dovessero andare al proprio posto, un’Italia prima nel girone si troverebbe a dover scalare l’Everest prima di arrivare alla finale.