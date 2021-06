Subisce gol da centrocampo e si punisce tirando testate al palo: la pazza reazione del portiere del Peñarol [VIDEO]

Un autogol davvero clamoroso quello che ha visto protagonista Kevin Dawson, giovane portiere del Peñarol colpevole di aver ‘causato’ il pari del Villa Española nel match valido per il campionato uruguaiano. L’estremo difensore non è riuscito a calcolare bene la traiettoria del pallone calciato dal collega Facundo Silva, finito in rete dopo una carambola sul palo. Un errore che ha mandato su tutte le furie Dawson che, per auto-punirsi, ha ben deciso di scagliare due testate contro il palo. Ecco il video: