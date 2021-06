In Germania dominano i francesi! Stratosferica pole di Zarco al Sachsenring, Aprilia in prima fila 21 anni dopo

Spettacolo puro oggi al Sachsenring per le qualifiche del Gp di Germania. Una lotta da urlo, che si è conclusa con una doppietta tutta francese. Uno stratosferico Zarco conquista la pole position della gara tedesca, col tempo di 1.20.236, seguito dal connazionale della Yamaha Fabio Quartararo. Chiude la prima fila invece Aleix Espargaro, regalando all’Aprilia un risultato pazzesco: la casa italiana non andava in prima fila dal 2000. La Ducati apre la seconda fila, con Jack Mller, che si lascia alle spalle Marc Marquez e Miguel Oliveira. Nonostante una buona prestazione ed una qualifica al cardiopalma, Pecco Bagnaia apre la quarta fila, avendo chiuso la Q2 al decimo posto. Niente da fare per le altre Yamaha: con Morbidelli, Vinales e Rossi che non sono riusciti a superare la Q1.

La griglia di partenza

1ª fila: 1. Zarco, 2. Quartararo, 3. A. Espargaro

2ª fila: 4. Miller, 5. M. Marquez, 6. Oliveira

3ª fila: 7. Martin, 8. P. Espargaro, 9. Nakagami

4ª fila: 10. Bagnaia, 11. Rins, 12. A. Marquez

5ª fila: 13. Binder, 14. Marini, 15. Bastianini

6ª fila: 16. Rossi, 17. Mir, 18. Morbidelli

7ª fila: 19. Petrucci, 20. Lecuona, 21. Vinales

8ª fila: 22. Savadori