Verstappen fa la voce grossa: pole da urlo di Max! Sainz è il miglior ferrarista

Grande spettacolo oggi sul circuito de Le Castellet, dove sono andate in scena le qualifiche del Gp di Francia. I piloti si sono sfidati in pista regalando tantissime emozioni ai fortunati fan ch ehanno potuto assistere alle qualifiche dei questo sabato.

E’ un eccezionale Max Verstappen a prendersi la pole position del Gp di Francia, seguito dalle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. L’olandese della Red Bull ha regalato una gioia pazzesca al suo team, festeggiando davanti al pubblico francese, e lanciando messaggi importanti al campione del mondo in carica.

Per quanto riguarda le Ferrari è Carlos Sainz il miglior ferrarista in qualifica: lo spagnolo della Rossa ha chiuso al quinto posto, mentre Leclerc, un po’ in difficoltà oggi in pista, partirà dalla settima casella in griglia.