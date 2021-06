Quartararo show al Montmelò! Quinta pole consecutiva per il francese: la Yamaha sorride in Catalogna

Un sabato pomeriggio ricco di spettacolo al Montmelò! I piloti della MotoGP sono stati protagonisti di una qualifica da favola in Catalogna. Le Yamaha sono state protagoniste indiscusse, mettendo in difficoltà la Ducati, che ha però cercato con tutte le forze di dare del filo da torcere ai piloti del team di Iwata, riuscendoci.

La pole è andata a Fabio Quartararo, che nonostante un problema sul finale si è assicurato il miglior tempo e dunque la prima casella della griglia di partenza del Gp di Catalogna, col crono di 1.38.853. Si tratta della quinta pole position consecutiva del pilota francese della Yamaha. Alle spalle di Quartararo, però, non si sono piazzati i suoi compagni di squadra, ufficiale e satellite, ma le Ducati di Miller, della prima squadra, e Zarco, della Pramac.

Quarto Oliveira, che si lascia alle spalle un buon FrancoMorbidelli. Anche Maverick Vinales partirà domani dalla seconda fila, appena dietro a Morbidelli, mentre Valentino Rossi è stato sfortunato e a causa di una caduta non è riuscito a disputare una qualifica eccellente, ma partirà dall’ 11° posto, così come è stato sfortunato anche Jack Miller, protagonista di una caduta che non gli ha consentito di lottare fino in fondo per la pole.

Partirà da più lontano, invece, Marc Marquez, che non è riuscito a staccare il pass per la Q2.

La griglia di partenza del Gp di Catalogna

1ª fila: 1. Quartararo, 2. Miller, 3. Zarco

2ª fila: 4. Oliveira, 5. Morbidelli, 6. Vinales

3ª fila: 7. Espargaro A, 8. Binder, 9. Bagnaia

4ª fila: 10. Mir, 11. Rossi, 12. Espargaro P.

5ª fila: 13. Marquez M., 14. Nakagami, 15. Martin

6ª fila: 16. Lecuona, 17. Bastianini, 18. Petrucci

7ª fila: 19. Marini, 20. Marquez A., 21. Savadori