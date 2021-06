Novità ‘imposta’ per la Ferrari, cambia la livrea della SF21 in Francia: il motivo è… regolamentare

Cambia la livrea della Ferrari in occasione del GP di Francia, il Cavallino infatti deve fare a meno del logo Mission Winnow in occasione della gara transalpina per le norme anti-tabacco vigenti nel Paese.

Per questo motivo, sia sulle vetture che sull’abbigliamento del team non ci sarà spazio per il brand che fa riferimento alla campagna di Philip Morris International. Una situazione già verificatasi in occasione del GP di Francia del 2019, quando la Ferrari sostituì il logo Mission Winnow con quello che celebrava i 90 anni del Cavallino. Stavolta però non ci sarà alcuna sostituzione, ma scompariranno semplicemente la M e la W che caratterizzano il marchio in questione.

Obiettivo

Una scelta dettata dalle norme anti-tabacco vigenti in Francia, che penalizzano Philip Morris International nonostante il suo sforzo di sostituire le sigarette con prodotti senza fumo: obiettivo a cui lavorano ben 400 persone tra scienziati, ingegneri e tecnici. Al momento però la normativa francese appare inflessibile, per questo motivo la Ferrari dovrà modificare la propria livrea per il prossimo fine settimana al Paul Ricard, affrontando il GP di Francia senza il logo Mission Winnow.