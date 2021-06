Perché l’Italia non si è inginocchiata? L’ammissione di Chiellini: “faremo altro contro il razzismo”

Nessuna dimostrazione anti-razzismo, l’Italia non si è inginocchiata prima del match contro l’Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2021.

Il motivo lo ha spiegato Giorgio Chiellini ai microfoni di Rai Sport, sottolineando come la Nazionale compirà altri gesti per combattere il razzismo: “credo non ci sia stata nessuna richiesta. Quando ci sarà la richiesta da parte dell’altra squadra, ci inginocchieremo, per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Cercheremo di combattere il razzismo in un altro modo, con iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi“.