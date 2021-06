Non c’è pace per Quartararo, nuova penalizzazione dopo il GP di Catalogna: si riduce il vantaggio in classifica

Secondo penalizzazione nel giro di poche ore per Fabio Quartararo che, dopo aver perso il podio nel GP di Catalogna per aver tagliato la prima chicane, si è visto togliere anche il quarto posto per aver chiuso la gara con la tuta aperta.

La Direzione Gara è stata inflessibile nei confronti del francese, comminandogli tre secondi di penalità sul tempo di gara che lo hanno relegato in sesta posizione, dietro anche a Joan Mir e Maverick Vinales. Una decisione che ha fatto infuriare Quartararo che, sui social, ha postato una storia piuttosto dura: “congratulazioni a tutte le persone che sono andate a lamentarsi per un’altra penalità. Non ho messo nessuno in pericolo come dice un pilota e per me è stato già difficile guidare. Ma è bello vedere la vera faccia di tante persone. Voglio solo dire grazie a tutte le persone che mi supportano e mi aiutano nei momenti difficili. Ci vediamo alla prossima“.

Il motivo della penalità

Stando al punto 2.4.5.2 del regolamento di gara, Quartararo è stato penalizzato perché “l’equipaggiamento del pilota deve essere indossato, correttamente allacciato, durante l’intera durata dell’attività in pista”. Non è chiaro al momento se la Yamaha presenterà ricorso contro questa decisione della Direzione Gara, fatto sta che Quartararo con il sesto posto vede ridursi il vantaggio in classifica su Zarco, passato da 17 a 14 punti.